Serie C, Benevento-Crotone: statistiche, migliori quote e pronostico

Il duello a distanza con il Catania continua. Il primo posto nel girone C della serie C sembra, al momento, una questione a due con il Benevento che, dopo aver assistito al match pareggiato ieri dai siciliani a Foggia, ha l’occasione di effettuare il sorpasso diventando capolista del campionato. Per riuscire in questa impresa c’è però da battere il Crotone nel posticipo di lunedì sera (ore 20.30) al Vigorito. Ecco il pronostico di Benevento-Crotone.
Comparazione quote: segno 1
Un'impresa tutto sommato possibile visto che i calabresi hanno ben 13 punti in meno e nelle ultime 3 esibizioni esterne hanno rimediato prima due ko consecutivi (entrambi per 0-2) e poi un pareggio (1-1 a Latina) senza trascurare l’eliminazione dalla Coppa Italia di C (1-3 a Potenza).
Il Benevento viene invece da 4 vittorie di fila con 14 reti realizzate e soltanto una subìta che fanno dell’undici campano il miglior attacco (41 reti complessivamente messe a segno) e la seconda miglior difesa (12 reti al passivo) del torneo.
Per il Crotone si contano 5 esiti Under 2,5 nelle ultime 5 esibizioni di campionato mentre il Benevento ha fatto registrare 6 Over 2,5 nelle ultime 7 partite.
In sintonia con le quote è il segno 1 che si lascia preferire magari, per chi se la sente, in abbinamento con l’Over 2,5.
La vittoria del Benevento si gioca a 1.60 su Eplay24 e NetBet, a 1.65 su Sisal. L'offerta per la combo 1+Over 2,5 sale fino a 2.50.