Cosenza-Monopoli, quote e pronostico: ecco cosa giocare

Ecco chi è favorito tra Cosenza e Monopoli

L’undici calabrese è 9 punti più avanti rispetto ai pugliesi e merita grande considerazione per il suo attacco prolifico (con 34 reti finora realizzate rappresenta il secondo miglior attacco del campionato). Il Monopoli, sotto questo particolare profilo, non può competere. Il suo reparto offensivo ha fatto centro solo 22 volte mentre la difesa è stata bucata in 24 occasioni.

Anche lo stato di forma recente fa una differenza enorme. Il Cosenza, nell’arco delle ultime 10 giornate ha perso soltanto una volta (1-2 a Foggia) mentre, per il resto, ha collezionato 6 vittorie e 3 pareggi.

Il Monopoli, al contrario, è reduce dalla vittoria (2-1) sul Potenza ma nelle 6 apparizioni precedenti non è andato oltre i 3 pareggi con l’aggiunta di 3 sconfitte.

Con queste premesse, pur ricordando che nel calcio tutto è possibile, risulta inevitabile il ricorso al segno 1: quota 1.70 su Eplay24 e Betsson, 1.68 su Bwin e Planetwin.