Pronostico Costa d'Avorio-Burkina Faso, una questione tra "Elefanti" e "Stalloni"

Qualche dubbio in meno, rispetto ad Algeria-Congo , sembra invece esserci nel match della serata di martedì 6 gennaio (ore 20.00) tra Costa d’Avorio e Burkina Faso . Ecco chi è favorito secondo i bookmaker .

Costa d'Avorio favorita: le quote dei bookie per il segno 1

Gli ivoriani hanno vinto il loro girone battendo Mozambico e Gabon con in mezzo il pareggio con il Camerun mentre il Burkina Faso ha chiuso secondo con due successi all’attivo (Guinea Equatoriale all’esordio e Sudan) e una sconfitta al passivo (quella per 0-1 contro l’Algeria).

In gare ufficiali la Costa d’Avorio non perde da 10 partite e l’ultimo ko è arrivato, guarda un po’ il caso, proprio contro il Burkina Faso (ai rigori, in trasferta, dopo lo 0-2 al 90’ nel match di ritorno della finale del Campionato Africano per Nazioni nel dicembre 2024).

A distanza di un anno le due nazionali si ritrovano una di fronte all’altra in un match secco, stavolta sono gli “Elefanti” a meritare i favori del pronostico.

Ok l’1, proposto a 1.83 da Eplay24, a 1.80 da Planetwin, a 1.78 da Bwin. Segno X a 3.30, il 2 del Burkina Faso si gioca invece a 4.75.