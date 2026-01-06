Tuttosport.com
Lecce-Roma, il pronostico sorride ai capitolini ma quante assenze per Gasp!

Nel turno infrasettimanale Dybala e compagni giocano al Via del Mare: obiettivo, ripartire dopo il ko di Bergamo
3 min
LecceRomapronostico
Lecce-Roma, il pronostico sorride ai capitolini ma quante assenze per Gasp!

Il girone d’andata di Serie A si chiude con il 19° turno, spalmato in tre giorni. Si parte martedì con tre sfide in programma, tra queste Lecce-Roma. Al Via del Mare si affrontano i salentini, usciti dalla Torino bianconera con un ottimo 1-1, e i capitolini, reduci dalla sconfitta di Bergamo contro l’Atalanta. Ecco il pronostico di Lecce-Roma, fischio d'inizio martedì 6 gennaio alle 18.00.

Under 2,5 oppure Over 2,5? Cosa dicono le statistiche

Non ci sarà lo squalificato Eusebio Di Francesco sulla panchina del Lecce. Il tecnico ha un bilancio decisamente negativo contro la Roma: lo score, recita 3 pareggi e 11 sconfitte in 14 confronti. Dai singoli alle squadre, le cose non vanno molto meglio per il Lecce che ha battuto la Roma, per l’ultima volta, solo il 7 aprile 2012.

In Salento, però, da diversi anni la Roma non ha vita facile: 2 pareggi e 2 successi di misura ma sempre all'insegna dell'Under 2,5. Gasp non può stare tranquillo anche per le tre sconfitte di fila in trasferta rimediate dalla sua squadra e per le assenze per squalifica di Hermoso e Mancini. Con Ndicka in Coppa d’Africa, il tecnico giallorosso dovrà assemblare una difesa d’emergenza al Via del Mare.

Anche così, l'ago della bilancia pende dalla parte della Roma: il segno 2 vale 1.77 per Eplay24 e Betsson, 1.75 per Snai, 1.73 per Bwin. Il pareggio è proposto a 3.40, l'1 del Lecce a 5.

Il Lecce in casa ha segnato solo 6 reti in 9 partite e le due squadre fanno registrare numeri da Under 2,5. Un'opzione offerta a 1.60 da Eplay24 e Planetwin, a 1.57 da Sisal.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

