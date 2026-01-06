Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Pronostico Sassuolo-Juventus: una combo per la sfida tra Grosso e Spalletti

Campo stregato per i bianconeri, almeno di recente: il tecnico di Certaldo vuole invertire il trend al "Mapei"
2 min
SassuoloJuventuspronostico
Pronostico Sassuolo-Juventus: una combo per la sfida tra Grosso e Spalletti© Marco Canoniero

Martedì 6 gennaio, alle 20.45, la Juventus di Spalletti scenderà in campo per affrontare il primo esame in trasferta del 2026. I bianconeri sono attesi dal Sassuolo, che si è aggiudicato gli ultimi due scontri diretti con la Vecchia Signora al “Mapei”: 1-0 e 4-2. Ecco il pronostico di Sassuolo-Juventus.

Comparazione quote: Goal+Over 2,5

La storia dice che è una sfida che “rifiuta” il segno X (l’ultimo nel 2020), e che regala quasi sempre tanti gol: 14 degli ultimi 15 scontri diretti sono terminati con l'Over 2,5 al triplice fischio.
Il pareggio casalingo contro il Lecce ha fermato la corsa dei bianconeri, che venivano da tre vittorie consecutive. I piemontesi non dividevano la posta dal 22 novembre, 1-1 esterno con la Fiorentina.
Da segnalare poi che gli ultimi 4 gol realizzati fuori casa da Yildiz e compagni sono arrivati tutti nella ripresa. Il Sassuolo non vince da 4 giornate (3 pareggi e un ko) ma è più vivo che mai. In 9 delle sue ultime 10 partite giocate si è sempre visto il Multigol 2-4. Così come i 9 delle ultime 10 giornate i neroverdi hanno subìto almeno una rete.

I numeri suggeriscono Goal e Over 2,5 al "Mapei Stadium". La combo che lega i due esiti è proposta a 2.30 da Eplay24 e NetBet, a 2.35 da Sisal.

Le quote premiano la vittoria juventina, offerta a 1.74 da Eplay24, a 1.70 da BetFlag e Snai. Il pareggio vale circa 3.80, l'1 del Sassuolo si trova a 4.75.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS