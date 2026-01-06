Pronostico Sassuolo-Juventus: una combo per la sfida tra Grosso e Spalletti

Martedì 6 gennaio, alle 20.45, la Juventus di Spalletti scenderà in campo per affrontare il primo esame in trasferta del 2026. I bianconeri sono attesi dal Sassuolo , che si è aggiudicato gli ultimi due scontri diretti con la Vecchia Signora al “Mapei”: 1-0 e 4-2. Ecco il pronostico di Sassuolo-Juventus .

Comparazione quote: Goal+Over 2,5

La storia dice che è una sfida che “rifiuta” il segno X (l’ultimo nel 2020), e che regala quasi sempre tanti gol: 14 degli ultimi 15 scontri diretti sono terminati con l'Over 2,5 al triplice fischio.

Il pareggio casalingo contro il Lecce ha fermato la corsa dei bianconeri, che venivano da tre vittorie consecutive. I piemontesi non dividevano la posta dal 22 novembre, 1-1 esterno con la Fiorentina.

Da segnalare poi che gli ultimi 4 gol realizzati fuori casa da Yildiz e compagni sono arrivati tutti nella ripresa. Il Sassuolo non vince da 4 giornate (3 pareggi e un ko) ma è più vivo che mai. In 9 delle sue ultime 10 partite giocate si è sempre visto il Multigol 2-4. Così come i 9 delle ultime 10 giornate i neroverdi hanno subìto almeno una rete.

I numeri suggeriscono Goal e Over 2,5 al "Mapei Stadium". La combo che lega i due esiti è proposta a 2.30 da Eplay24 e NetBet, a 2.35 da Sisal.

Le quote premiano la vittoria juventina, offerta a 1.74 da Eplay24, a 1.70 da BetFlag e Snai. Il pareggio vale circa 3.80, l'1 del Sassuolo si trova a 4.75.