Serie A, Napoli-Verona: quote e pronostico

Non è il più classico dei testacoda ma poco ci manca. Il Verona , fanalino di coda del Napoli campione d’Italia che occupa al momento la terza posizione in classifica con un punto di ritardo sul Milan e due sull’Inter. Ecco quote e pronostico di Napoli-Verona , in programma mercoledì 7 gennaio alle 18.30.

Napoli favorito: oltre all'1...

Gli scaligeri sotto il profilo realizzativo non brillano (hanno soltanto 13 reti all’attivo) risultando uno dei peggiori attacchi del campionato e, di contro, hanno fin qui incassato anche la bellezza di 28 reti con il conseguente primato (negativo) di essere una delle seconde peggior difese del torneo.

Numeri che pocche chance concedono ai gialloblù se confrontati con quelli del Napoli. Gli azzurri hanno finora messo a segno 26 reti e ne hanno subìte soltanto 13 (con 14 realizzazioni davanti ai propri tifosi). Come è già accaduto un altro paio di volte in passato il Napoli, dopo aver perso a Udine (0-1) ha poi cambiato marcia infilando una striscia di 4 vittorie consecutive (compresa la conquista della Supercoppa).

Male invece il Verona che, dopo 2 successi di fila nei primi due turni di dicembre è andato poi ko nei due successivi incassando un doppio 0-3 prima a San Siro contro il Milan (e ci poteva stare) e poi in casa conto il Torino (questo un po’ meno).

Con queste premesse la scelta del pronostico cade inevitabilmente sull’1 con il No Goal e l’Over 2,5 (sarebbe il settimo di fila per i veneti) buoni, almeno sulla carta, ad accompagnarlo.

La vittoria del Napoli è offerta a 1.36 da Eplay24, a 1.35 da Eurobet e Bwin. Il No Goal è pagato mediamente 1.50, l'Over 2,5 raddoppia la posta.