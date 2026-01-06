Pronostico Parma-Inter, ecco come finirà al Tardini per i bookie

La sfida a distanza (e a tre) continua. L’ Inter capolista, il Milan e il Napoli non vogliono saperne di contendersi il primato in classifica e mercoledì sera (ore 20.45) i nerazzurri giocano a Parma subito dopo la fine del match del Maradona conoscendo quindi il risultato di una delle sue avversarie.

Quanti gol al Tardini? Le quote dei bookie per l'Over 2,5

Importante, certo, ma non fondamentale perché, per come stanno andando le cose quest’anno, vale la regola del “chi si ferma è perduto”. Chi non vince rischia di essere superato (o staccato) da una delle altre due e così, a prescindere da ogni considerazione, l’unica cosa che contano sono i 3 punti.

Tre punti che non sono fondamentali solo per l’Inter ma anche per il Parma che risulta ancora troppo vicino alla zona retrocessione. I gialloblù hanno però fin qui realizzato soltanto 12 reti (magrissimo bottino) risultando il peggior attacco del campionato.

Vale però la pena sottolineare anche il fatto che, però, di reti gli emiliani ne hanno prese in tutto 19 e, per quanto riguarda la difesa, c’è davvero poco da dire (rientra tra le prime dieci del torneo).

Il Parma, escludendo la Coppa Italia, viene da 5 esiti Under 2,5 consecutivi mentre l’Inter, dall’alto dei suoi 38 gol fin qui all’attivo (migliore attacco della serie A) sembra in grado di andare a segno anche al Tardini.

Dopo tanti Under 2,5 per il Parma sembra anche ora di cambiare. Le quote dicono 2 ma c’è da provare, in alternativa o in abbinamento, l’Over 2,5.

Il 2 nerazzurro vale 1.40 per Eplay24, 1.37 per GoldBet e Elabet. L'Over 2,5 è offerto a 1.60 da Eplay24, Betsson e Sisal.