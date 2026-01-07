Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Supercoppa spagnola, il pronostico di Barcellona-Athletic Bilbao

Le due squadre si giocano un posto in semifinale contro la vincente del derby di Madrid
2 min
BarcellonaAthletic Bilbaopronostico
Supercoppa spagnola, il pronostico di Barcellona-Athletic Bilbao© APS

Stasera prende anche il via la Supercoppa spagnola con la prima semifinale che mette di fronte il Barcellona e l’Athletic Bilbao. Fischio d'inizio alle 20 italiane: ecco il pronostico del match.

Pronostico Barcellona-Athletic Bilbao: una combo da provare

Il precedente di campionato tra le due squadre la dice già abbastanza lunga su come potrebbe andare a finire questo primo match. I blaugrana, il 22 novembre scorso, hanno liquidato 4-0 la pratica Bilbao e anche il rendimento recente dei baschi non aiuta a modificare l’impressione.

Nella classifica de LaLiga i catalani sono primi con 49 punti, più del doppio di quelli invece fin qui conquistati dall’Athletic (24).

Il Barcellona viene da 8 successi consecutivi (compresa Champions League e Copa del Rey) mentre il Bilbao, nelle ultime 10 esibizioni ha vinto soltanto 2 volte al 90’ superando solo ai supplementari il modesto Ourense in Copa del Rey.

A Gedda, stasera, ok sia l’1 che l’Over 2,5. La combo che lega i due esiti di scommessa si può giocare a 1.87 su Eplay24 e NetBet, a 1.95 su Sisal.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS