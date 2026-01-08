Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Pronostico Arsenal-Liverpool: Arteta vuole vincere per andare in fuga

L'analisi della super sfida di Anfield che chiude il turno infrasettimanale di Premier League
1 min
ArsenalLiverpoolpronostico
Pronostico Arsenal-Liverpool: Arteta vuole vincere per andare in fuga© Getty Images

Si chiude stasera anche il turno infrasettimanale della Premier League e lo fa nel migliore dei modi proponendo un avvincente Arsenal-Liverpool. Fischio d'inizio alle 21: ecco il pronostico della sfida tra Gunners e Reds.

Comparazione quote: vittoria Arsenal

Per i “Gunners” continua la corsa in vetta alla classifica con un divario, rispetto ai “Reds”, di ben 14 punti (forse inimmaginabile a inizio stagione). Il Liverpool viene da 2 pareggi consecutivi contro Leeds e Fulham mentre l’Arsenal viaggia a ritmo abbastanza costante con 2 sole sconfitte nell’arco delle 29 partite (in tutte le competizioni) disputate da inizio stagione.

Il segno 1 merita fiducia: vale 1.58 per Eplay24 e Betsson, 1.55 per BetFlag. Il pareggio è in lavagna a 4.25, il 2 dei Reds sale a 5.60.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS