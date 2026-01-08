Bentornata Bundesliga! Ecco il pronostico di Eintracht-Dortmund

Archiviato il breve periodo di sosta la Bundesliga torna sulla scena riprendendo, a ovviamente, da dove aveva lasciato. Con il Bayern sempre più solitario capolista e il Dortmund dietro (9 punti in meno) a inseguire. Una rincorsa che riparte proprio venerdì sera visto che l’anticipo del campionato tedesco mette di fronte Eintracht e Dortmund , appunto.

Comparazione quote: Eintracht-Dortmund Goal

Tra queste due squadre ci sono al momento 7 lunghezze di differenza con l’undici di Francoforte al momento fuori anche dalle posizioni che valgono l’Europa.

Nelle ultime 6 esibizioni del 2025, tra Bundesliga e Champions League, l’Eintracht ha vinto soltanto una volta (contro l’Augsburg) rimediando 3 ko (compreso un tennistico 0-6 a Lipsia) e 2 pareggi.

Il Dortmund, al contrario, nelle ultime 9 gare disputate ne ha persa soltanto una (0-1 a Leverkusen in Coppa di Germania) completando il tutto con 4 vittorie e 4 pareggi. Questo, dall’inizio della stagione (considerando tutte le competizioni) è stato l’unico match in cui i BVB non sono andati a segno (è sempre accaduto negli altri 23 rimanenti).

Con 30 reti all’attivo e 30 reti al passivo l’Eintracht in Bundesliga ne fa e ne prende mentre i gialloneri, considerando sempre solo il campionato, è a quota 26 reti realizzate e 12 subìte (seconda miglior difesa del torneo).

Il Goal, in questa sfida, non sembra in discussione: quota 1.55 su Eplay24 e NetBet, 1.50 su GoldBet.