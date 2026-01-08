Tuttosport.com
Pronostico Getafe-Real Sociedad: male contro... malissimo

Sfida dall'esito per le quote incerto tra due formazioni in difficoltà
1 min
GetafeReal Sociedadquote
Pronostico Getafe-Real Sociedad: male contro... malissimo © EPA

Non solo Bundesliga, venerdì sera (ore 21.00) si gioca un anticipo anche ne LaLiga con il Getafe (che va abbastanza male) che riceve la Real Sociedad (che, soltanto a +2 dalla terz’ultima, sta andando malissimo).

Precedenti e pronostico Getafe-Real Sociedad

Entrambe le squadre hanno un 1-1 alle spalle e proprio in parità sono terminati tre degli ultimi quattro scontri diretti in casa del Getafe. Match dall’esito assai incerto, le quote pendono leggermente a destra.

Il 2 della Real Sociedad è offerto mediamente a 2.45, l'1 si gioca a 3.40 mentre la X oscilla tra 2.80 e 2.90.

Il Getafe segna pochissimo (solo 14 reti all’attivo)... da provare quindi il No Goal: quota 1.51 su Eplay24, 1.52 su Betsson e 1.53 su BetFlag. L'offerta per l'esito Goal sale a 2.35.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

