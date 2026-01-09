Pronostico Mali-Senegal, ecco chi è favorito secondo i bookmaker

Alla fine ne resterà soltanto una (la vincitrice) ma, nel frattempo, le squadre rimaste a contendersi la Coppa d’Africa sono ancora otto. Già stasera, però, saranno due in meno perché prendono il via i quarti di finale e per due qualificate alle semifinali ce ne sono altrettante che torneranno a casa. Si parte con Mali-Senegal (ore 17.00) una sfida che vede di fronte la seconda classificata del gruppo A della fase a gironi contro la vincente del gruppo D.

Il Mali si è qualificato poi a questo turno eliminando, ai calci di rigore, la Tunisia dopo che i primi 120 minuti di gioco si erano chiusi sull’1-1. Al Senegal, negli ottavi, era capitato il Sudan e la pratica è stata liquidata in assoluta scioltezza con un 3-1 ottenuto in rimonta dopo che Mané e compagni erano andati sotto dopo soli 6 minuti di gioco.

Sulla carta quella tra Mali e Senegal sembra una sfida senza storia. I “Leoni della Teranga” sono anche tra i primi favoriti per la vittoria finale (il Senegal in questo senso è in lavagna a 4.50) e anche le quote affidano al segno 2 quasi tutti i favori del pronostico (il premio non è però così basso da renderlo poco interessante). Una indicazione che sembra si possa tranquillamente condividere.

