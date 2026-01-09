Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Serie B, 19ª giornata: quote e pronostico di Frosinone-Catanzaro

Torna il campionato cadetto, riflettori puntati sul big match dello "Stirpe" tra gli uomini di Alvini e quelli di Aquilani
2 min
FrosinoneCatanzaropronostico
Serie B, 19ª giornata: quote e pronostico di Frosinone-Catanzaro© LAPRESSE

Feste finite, anche la Serie B è pronta per il ritorno in campo. Il big match della 19ª giornata andrà in scena al “Benito Stirpe” dove il Frosinone capolista ospiterà il Catanzaro quinto in classifica. Ecco il pronostico di Frosinone-Catanzaro, in programma sabato 10 gennaio alle ore 15.00.

Pronostico Frosinone-Catanzaro: Goal

Nessuno ha ottenuto più punti di loro nelle ultime 10 giornate: 25 il Catanzaro, 24 il Frosinone. Un esame in piena regola per gli uomini di Alberto Aquilani, reduci da ben cinque vittorie di fila.

Il Frosinone può vantare il miglior attacco del campionato e allo “Stirpe” ha perso solo contro il Monza.

I laziali partono favoriti sulle lavagne dei bookmaker: il segno 1 è offerto a 2.13 da Eplay24, a 2.10 da Eurobet e Sisal. Il pareggio oscilla tra 3.10 e 3.50, il 2 del Catanzaro tra 3.40 e 3.65.

Sfida tra squadre in salute e decise a iniziare il 2026 nel modo migliore. Ci sono i presupposti per guardare in direzione dell’esito Goal: quota 1.65 su Eplay24, 1.57 su Snai, 1.62 su Bet365.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS