Serie B, 19ª giornata: quote e pronostico di Frosinone-Catanzaro

Pronostico Frosinone-Catanzaro: Goal

Nessuno ha ottenuto più punti di loro nelle ultime 10 giornate: 25 il Catanzaro, 24 il Frosinone. Un esame in piena regola per gli uomini di Alberto Aquilani, reduci da ben cinque vittorie di fila.

Il Frosinone può vantare il miglior attacco del campionato e allo “Stirpe” ha perso solo contro il Monza.

I laziali partono favoriti sulle lavagne dei bookmaker: il segno 1 è offerto a 2.13 da Eplay24, a 2.10 da Eurobet e Sisal. Il pareggio oscilla tra 3.10 e 3.50, il 2 del Catanzaro tra 3.40 e 3.65.

Sfida tra squadre in salute e decise a iniziare il 2026 nel modo migliore. Ci sono i presupposti per guardare in direzione dell’esito Goal: quota 1.65 su Eplay24, 1.57 su Snai, 1.62 su Bet365.