Scommesse Serie A, Atalanta-Torino da combo. E De Ketelaere...

Pronostico Atalanta-Torino: 1X+Multigol 2-4

I granata hanno vinto le ultime due trasferte contro Sassuolo e Verona ma per il "tris" ci sarà da sudare. Con Palladino, infatti, la Dea sta volando e non solo a Bergamo: quattro vittorie nelle ultime cinque giornate, l'unico ko è arrivato contro l'Inter capolista. C'è poi un altro dato che non fa stare tranquillo mister Baroni: il Toro ha subìto ben 30 reti, anche se di queste soltanto 12 in trasferta.

Atalanta dunque favorita sulle lavagne dei bookmaker. Il segno 1 si gioca a 1.60 su Eplay24, a 1.58 su Eurobet, a 1.57 su Snai. Il pareggio, che le due squadre non fanno registrare da 10 e 8 giornate, è quotato a 4 mentre il 2 granata è tra 5.50 e 6.25. Una scommessa interessante per Atalanta-Torino è la combo 1X+Multigol 2-4: a 1.69 su Eplay24 e NetBet, a 1.62 su Sisal.

Sempre tra i più positivi nelle fila dei suoi, Charles De Ketelaere ha dichiarato però di voler aumentare il suo bottino di gol. Il belga che "segna o fa assist" è a quota 2.30.