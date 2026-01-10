Barcellona o Real Madrid, chi vincerà la Supercoppa di Spagna? Quote e pronostico

Domenica 11 gennaio, a Gedda (Arabia Saudita), si gioca la finale della Supercoppa di Spagna : fischio d'inizio alle 20.00 ora italiana. Per il quarto anno di fila saranno Barcellona e Real Madrid le protagoniste dell'ultimo atto. In semifinale il Barça ha superato facilmente l' Athletic Bilbao con una manita: 5-0, i Blancos invece hanno eliminato i cugini dell'Atletico: 2-1 al 90'. Ecco il pronostico di Barcellona-Real Madrid .

Combo Goal+Over 2,5: ecco le migliori quote

Il secondo atto stagionale del Clasico assegna dunque un trofeo. Nella prima occasione in cui si sono affrontate (26 ottobre) il Real ha battuto 2-1 il Barcellona al Bernabeu. Quella è stata anche l'ultima sconfitta rimediata dai blaugrana in campionato: la squadra di Flick viene da nove vittorie consecutive in tutte le competizioni e nelle ultime cinque ha anche mantenuto la porta inviolata.

Va detto anche che il Barça segna praticamente sempre due o più reti a partita, lo stesso hanno fatto i Blancos nelle ultime cinque esibizioni (altrettanti successi). Ecco perchè i bookie si aspettano una partita da Goal+Over 2,5: una combo offerta a 1.66 da Eplay24 e NetBet, a 1.72 da Sisal.

Interessante la quota prevista per la vittoria del Barcellona al 90': 2.14 su Eplay24 e Betsson, 2.10 su Snai e Sisal. L'ipotesi che a trionfare sia il Real (sempre nei tempi regolamentari) si gioca invece a 3.10 su BetFlag, GoldBet e Planetwin.