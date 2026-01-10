Pronostico Inter-Napoli: l'ex Zielinski segna o fa assist? Le quote dei bookie

Pronostico Inter-Napoli: occhio alla combo

In Serie A i nerazzurri sono imbattuti contro i partenopei, a Milano, dal 30 aprile 2017. Gli ultimi due precedenti a San Siro sono terminati in parità, doppio 1-1, mentre ben nove degli ultimi dieci scontri diretti a Milano, tra campionato e Coppa Italia, hanno fatto registrare l'Under 2,5.

Sarà ancora equilibrio al Meazza? Al big match si presenta meglio l’Inter, che in Serie A viaggia con sei vittorie consecutive alle spalle e può contare sul miglior attacco del torneo (40 reti all’attivo). Il Napoli dopo il trionfo in Supercoppa ha infilato altri due... 2-0, contro Cremonese e Lazio, ma mercoledì non è andato oltre il 2-2 casalingo contro il Verona. Era dal 9 novembre che i partenopei non subivano almeno due gol in un singolo incontro di campionato. Così come l’Inter, nello stadio di casa, non subisce due o più reti da fine agosto: 1-2 con l’Udinese.

Ecco le quote di Inter-Napoli. Per i bookie è favorita la squadra di Chivu: il segno 1 è a 1.76 su Eplay24, a 1.75 su BetFlag, a 1.73 su Bwin. Il pareggio vale circa 3.55, il 2 azzurro rende 5 volte la posta. Tra le opzioni da valutare va segnalata la combo 1X+Over 1,5, a quota 1.60.

Quote gol o assist: Zielinski (l'ex) e McTominay

Occhi puntati sul grande ex, Piotr Zielinski. L'ipotesi che il centrocampista polacco possa rendersi protagonista con gol o assist moltiplica per 3.70 una qualsiasi puntata.

Sponda Napoli potrebbe valere la pena puntare su Scott McTominay, in gol contro i nerazzurri nella sfida giocata al Maradona a fine ottobre. Gol o assist del centrocampista scozzese a quota 4.15.