Pronostico Fiorentina-Milan, Kean contro Leao: le quote

Classifica alla mano, Fiorentina-Milan vuol dire salvezza contro scudetto . Contro il Diavolo, reduce dall'1-1 casalingo contro il Genoa Di Daniele De Rossi , i viola proveranno a collezionare il terzo risultato utile di fila in campionato: sarebbe la prima volta in questo torneo per i gigliati. Ecco quote e pronostico di Fiorentina-Milan , in programma domenica 11 gennaio alle ore 15.00.

Almeno una rete per parte al Franchi? Ecco a quanto è quotato l'esito Goal

Gli uomini di Paolo Vanoli sono dal 2-2 all’Olimpico contro la Lazio e in precedenza dalla vittoria al fotofinish sulla Cremonese.

I precedenti di Fiorentina-Milan dicono che il Diavolo va a segno da 14 partite consecutive contro i toscani, vittoriosi sui rossoneri in tre delle ultime quattro partite giocate al Franchi.

La squadra di Allegri ha un’imbattibilità esterna da difendere: con cinque successi e tre pareggi, Modric e compagni sono gli unici a non aver ancora perso lontano da casa.

Per i bookie il segno favorito è il 2: quota 2.05 su Eplay24, 2.00 su Snai e Bet365. Il pareggio è offerto a 3.40, l'1 viola è tra 3.60 e 4.00.

Ben sette delle nove partite casalinghe disputate dalla Fiorentina in campionato sono terminate con l'esito Goal: almeno una rete per parte si gioca a 1.78 su Eplay24, a 1.74 su Snai e a 1.75 su Bwin.

Sul fronte marcatori tiene banco la sfida tra Kean e Leao. Un sigillo del bomber viola è offerto a 3.50, paga poco meno (3.25) la rete del portoghese, autore dell'1-1 in Milan-Genoa.