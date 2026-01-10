Pronostici Serie A, Verona-Lazio si legge anche Under contro Over

Nella 20ª giornata di Serie A è in programma la sfida tra Zanetti e Sarri . L'Hellas è reduce dal 2-2 in casa del Napoli , punto prezioso in chiave salvezza . Anche la Lazio viene da un 2-2, quello ottenuto in casa contro la Fiorentina. Ecco quote e pronostico di Verona-Lazio , in programma domenica 11 gennaio alle ore 18.00.

Comparazione quote: Verona-Lazio Multigol 2-3

Lazio al Bentegodi senza capitan Zaccagni, il grande ex salterà per squalifica la sfida all'Hellas. I biancocelesti hanno vinto solo una volta nelle ultime sette giornate, ben quattro i pareggi nel periodo. L'ultimo come detto è arrivato contro la Fiorentina, un 2-2 che ha messo fine ad una striscia di ben 12 Under 2,5 consecutivi. Under 2,5 che, insieme al No Goal, resta un esito carissimo a Romagnoli e compagni.

Le statistiche del Verona invece mostrano un notevole feeling con l'Over 2,5. Alla voce "ritardi" va segnalata l'assenza della somma gol 2 per il Verona da 13 giornate; sponda Lazio, niente somma gol 3 da ben 14 turni.

Il Multigol 2-3 sarebbe perfetto per azzerare almeno uno dei "ritardi" appena citati. L'ipotesi che Verona-Lazio possa concludersi con due o tre gol complessivi è offerta a 2.02 da Eplay24 e NetBet, a 1.95 da Sisal.