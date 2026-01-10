Tuttosport.com
Roma-Sassuolo, nessun pareggio ancora per Gasperini: il pronostico

I giallorossi possono vantare la miglior difesa del campionato e...
3 min
RomaSassuolopronostico
Roma-Sassuolo, nessun pareggio ancora per Gasperini: il pronostico© LAPRESSE

Gioie o dolori, per la Roma di quest’anno e per i suoi tifosi non sembra ci siano mezze misure. Dopo le sole 3 sconfitte rimediate nell’arco delle prime 12 giornate di campionato le cose, in... casa giallorossa, sono cambiate ed è partito il valzer dei ko (4 nelle ultime 7 giornate) e dei successi (3 nelle rimanenti 3 partite, quasi tutti alternati tra loro). Una musica che ha allontanato l’undici di Gasperini dal primo posto facendolo scendere fino alla attuale quarta posizione.

Comparazione quote: segno 1 e Multigol 2-4

I giallorossi, insieme al sorprendente Como, hanno fin qui incassato soltanto 12 reti e detengono il primato (questo sì) della miglior difesa del campionato con 22 reti all’attivo (che, a conti fatti, non sono proprio tantissime).

Con questi numeri la Roma, dopo aver vinto a Lecce, torna in campo oggi all’Olimpico (ore 18.00) per affrontare un Sassuolo che di recente ha combinato davvero poco.

Cinque partite senza vittorie con un bilancio di 3 pareggi e 2 sconfitte. I 10 punti di vantaggio dalla terz’ultima sono però sufficienti a non far scattare allarmi tra le fila dei neroverdi che possono affrontare la trasferta odierna con una certa serenità.

Per la Roma la “regola dell’alternanza” (spesso tirata in ballo tutte le sere in tv nella trasmissione dei “pacchi”) prima o poi dovrà finire e quindi, dopo la vittoria a Lecce, si potrebbe provare ad escludere dal pronostico la sconfitta. Per completezza di informazione bisogna ricordare che i giallorossi, dall’inizio della stagione e in tutte le competizioni, non hanno ancora mai pareggiato una partita. La Roma è quasi regina del’Under 2,5 e del NoGoal (ne ha 14 di entrambi all’attivo, solo la Lazio ne ha uno in più di entrambi) e allora oggi si parte con l’1: quota 1.60 su Eplay24, 1.57 su Bet365, 1.55 su Bwin.

Tuttavia, per una copertura più ampia, ci starebbe bene anche il Multigol 2-4. A 1.53 su Eplay24 e NetBet, a 1.52 su Elabet.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

