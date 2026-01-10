Tuttosport.com
Serie B, il Venezia batte la Reggiana? Le migliori quote per il 2 e non solo...

La corsa verso la promozione dei lagunari riparte oggi a Reggio Emilia: ecco chi vincerà secondo i bookie
2 min
reggianaVeneziapronostico
Serie B, il Venezia batte la Reggiana? Le migliori quote per il 2 e non solo...© LAPRESSE

Riparte oggi anche la Serie B e, tra le prime della classe, il Venezia (terzo) gioca in trasferta a Reggio Emilia contro una Reggiana che si trova soltanto a +3 dal terzetto delle quint’ultime. Ecco quote e pronostico di Reggiana-Venezia: fischio d'inizio oggi, sabato 10 gennaio alle ore 15.00.

Venezia favorito secondo i bookmaker

I lagunari vantano il secondo miglior attacco del campionato (31 reti realizzate) e anche una delle due seconde miglior difese del torneo (14 le reti fin qui subìte).

In questo particolare ambito gli emiliani fanno registrare 22 reti all’attivo contro le 25 al passivo e, nonostante le 3 sconfitte nelle ultime 3 giornate, riescono ad andare a segno da 4 gare di fila (cosa che non era accaduto nei 3 impegni precedenti).

Con questi riferimenti a disposizione il pronostico, in sintonia con le quote, sembra indirizzato non solo sul segno 2 ma anche sull’Under 2,5 e/o il NoGoal.

La vittoria del Venezia si gioca a 1.61 su Bwin, a 1.62 su Bet365 e a 1.65 su Eplay24. L'Under 2,5 è proposto a 1.80, il No Goal si trova a 1.85.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

