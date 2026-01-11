Pronostico Juventus-Cremonese, statistiche e consigli su cosa giocare

Dietro arrivano di gran carriera e avanti, tranne qualche fisiologico rallentamento, continuano a correre. Per la Juventus che è tornata a vedere la possibilità di centrare un piazzamento Champions la sfida di lunedì sera (ore 20.45) contro la Cremonese è di quelle che non si possono sbagliare. Ecco il pronostico di Juventus-Cremonese .

Juve-Cremonese, il pronostico: segno 1 e...

Un mezzo passo falso i bianconeri lo hanno già fatto nel precedente turno casalingo contro il Lecce (1-1) e, se si vuole raggiungere l’obiettivo prefissato, non c’è più spazio per errori o leggerezze. Da otto partite consecutive la Juventus riesce sempre a realizzare almeno una rete e, visto che nell'occasione ci sono di fronte i grigiorossi, vale la pena ricordare che, nell’arco delle ultime 10 partite, soltanto in un paio di occasioni (contro Lecce e Lazio) la porta lombarda è rimasta inviolata.

Da 5 giornate di fila la Cremonese non vince (2 pareggi e 3 sconfitte) e all’andata, era il primo novembre dello scorso anno, la Vecchia Signora si impose allo Zini per 2-1. Sono 27 le reti fin qui realizzate dall’attacco juventino e 16 quelle incassate mentre la Cremonese risponde con 20 reti all’attivo e 23 al passivo.

Sia Juventus che Cremonese hanno fin qui dato precedenza alla Somma Gol Finale 2 (7 volte uscita con i bianconeri in campo e 6 con i grigiorossi) mentre sia l’una che l’altra hanno collezionato 12 Under 2,5 ciascuno. Dati tutti i numeri bisogna però precisare che le quote non hanno dubbi... all’Allianz Stadium sembra esserci soltanto l’1: quota 1.25 su Eplay24, 1.24 su Snai, 1.23 su BetFlag.

L'Under 2,5 si trova invece - mediamente - a 2.20 sulle lavagne dei bookmaker.