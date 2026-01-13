Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Coppa Italia, pronostico Roma-Torino: Baroni cerca il "bis" all'Olimpico

Granata a caccia della qualificazione nello stadio in cui, in questo campionato, hanno battuto 1-0 i giallorossi con gol di Simeone
3 min
pronosticoRomaTorino
Coppa Italia, pronostico Roma-Torino: Baroni cerca il "bis" all'Olimpico© AGENZIA ALDO LIVERANI SAS

A volerlo fare apposta sarebbe stato impossibile! L’ottavo di finale di Coppa Italia in programma stasera all’Olimpico tra Roma e Torino mette di fronte due squadre dal rendimento recente diametralmente opposto.

Pronostico Roma-Torino: Multigol 1-3

Nelle ultime 5 partite quando i giallorossi hanno vinto i granata sono andati ko e nelle due occasioni in cui Simeone (match winner nella sfida di campionato di quest'anno) e compagni hanno fatto bottino pieno l’undici di Gasperini ha perso.

Una coincidenza clamorosa che però evidenzia come la Roma venga da due successi consecutivi e il Torino da due sconfitte. Risultati che in campionato, almeno per il momento, collocano Cristante e compagni al terzo posto a braccetto con il Napoli (che deve però recuperare una gara) e la Juventus mentre la squadra di Baroni resta più o meno a metà della graduatoria.

La difesa giallorossa, con sole 12 reti subìte, è la migliore del campionato mentre quella del Torino, con 32 reti incassate, è la peggiore (insieme a quella dell’Udinese).

Chi vince stasera va ad aggiungersi alle altre già qualificate per i quarti dove affronterà l’Inter. Per le quote i favori del pronostico sono tutti (o quasi) per il segno 1: quota 1.65 su Eplay24, 1.52 su Bwin, 1.48 su Eurobet. Probabilmente si cercherà di andare avanti nella competizione senza spendere eccessive energie, chi cerca un’alternativa potrebbe allora prendere in considerazione il Multigol 1-3.

Per questo tipo di opzione la quota è pari a 1.42 su Eplay24 e NetBet, 1.42 su Elabet.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS