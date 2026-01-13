Tuttosport.com
Coppa di Lega inglese, ecco il pronostico di Newcastle-Manchester City

Le quote della semifinale d'andata in programma stasera al St. James' Park
2 min
Coppa di Lega inglese, ecco il pronostico di Newcastle-Manchester City© Getty Images

La Efl Cup è arrivata al penultimo atto e stasera si gioca l’andata della prima semifinale con il Newcastle che ospita il Manchester City. Ecco il pronostico del match: fischio d'inizio alle ore 21.00.

Che quota per il 2 del City!

Sulla carta l’undici di Guardiola parte favorito ma vale la pena ricordare che la stessa sfida, in campionato (era il 22 novembre), si chiuse sul 2-1 per i “Magpies”.

Forse sarà per questo che le quote, pur assegnando al 2 maggiori probabilità di uscita, lo propongono a oltre il doppio della posta: per la precisione, vale 2.42 per Eplay24, 2.40 per Snai, 2.35 per Sisal. Il segno X è quotato a 3.55 mentre l'1 è in lavagna a 2.75.

Il Goal paga meno ma sembra affidabile: si trova a 1.48 sulle lavagne di Eplay24, NetBet e Sisal.

