Serie A, recupero Napoli-Parma: quote e pronostico

Azzurri di nuovo in campo, a metà settimana, contro gli emiliani: ecco chi vincerà secondo i bookie
3 min
napoliparmapronostico
Serie A, recupero Napoli-Parma: quote e pronostico

Per il Napoli il tour de force continua. Al Maradona gli azzurri recuperano il match con il Parma “saltato” per la partecipazione (e conquista del trofeo) alla Supercoppa in Arabia. Ecco il pronostico di Napoli-Parma, in programma mercoledì 14 gennaio alle ore 18.30.

Almeno una squadra non segna? Scopri la quota del No Goal

Un recupero che dovrebbe servire alla squadra di Antonio Conte (squalificato, non sarà in panchina) per rimettere qualche punto indietro Juventus e Roma che la hanno agganciata al terzo posto e, sperando magari in un passo falso (anche mezzo) delle due milanesi, di guadagnare una posizione e accorciare le distanze dall’Inter capolista.

L’esibizione del Napoli di domenica scorsa al Meazza contro l’Inter (spettacolare 2-2) sembrerebbe lasciare poche speranze agli emiliani che, bisogna però sottolinearlo, avendo conquistato 6 punti nelle ultime 4 esibizioni, sono riusciti a mettere un bel po’ di distanza dalla zona retrocessione dove stazionavano fino a poco tempo fa.

Il Parma, con 14 reti fin qui realizzate, vanta (si fa per dire, non è un merito) il secondo peggior attacco del campionato mentre il Napoli, con 30 reti all’attivo, propone (insieme al Milan) il secondo miglior reparto offensivo della Serie A.

Per le quote, e non solo per le quote, il segno 1 non sembra in discussione. La vittoria del Napoli è offerta a 1.33 da Eplay24, a 1.32 da Eurobet, a 1.30 da Planetwin. Un eventuale pareggio renderebbe 5 volte la posta, per il 2 l'offerta arriva fino a 11.

Visto il premio abbastanza contenuto si potrebbe pensare di aggiungere il No Goal in abbinamento. L'ipotesi che almeno una squadra non segni, in Napoli-Parma, è valutata a 1.55 da Lottomatica, a 1.54 da Eplay24, a 1.52 da Bwin.

