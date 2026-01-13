Pronostico Inter-Lecce, per i bookie l'1 non si discute ma per una quota più alta...

Sono trascorsi soltanto tre giorni e lo stadio Giuseppe Meazza riapre le porte per ospitare il recupero della gara con l’ Inter non disputata qualche settimana fa a causa della partecipazione nerazzurra alla Supercoppa . Cambia ovviamente l’avversario e dal Napoli si passa al Lecce , ovvero dalla terza in classifica alla quart’ultima. Ecco il pronostico del match, in programma mercoledì 14 gennaio alle 20.45.

Segnano entrambe? Che quote per l'esito Goal!

Il Lecce viene da un periodo nero. Nelle ultime quattro esibizioni ha rimediato soltanto un punto (ma a Torino contro la Juventus) perdendo invece contro il Como prima e contro Roma e Parma dopo. I salentini hanno finora realizzato soltanto 13 reti portandosi al comando della graduatoria dei peggiori attacchi del campionato.

Esattamente l’opposto dell’Inter che ha fin qui messo a segno la bellezza di 42 reti confermandosi, per distacco, il miglior attacco della Serie A. Il Lecce avrebbe bisogno di punti perché il suo vantaggio sulla terz’ultima si è ridotto a sole 3 lunghezze mentre la squadra di Chivu ha il problema di tenere a distanza le inseguitrici che puntano a soffiargli il primato.

I nerazzurri potrebbero soltanto pagare, sul piano fisico, il notevole dispendio di energie profuso domenica scorsa nel 2-2 contro il Napoli ma, anche così, i favori del pronostico sono tutti per loro.

Le quote, infatti, non sembrano aver dubbi assegnando al segno 1 un premio irrisorio: 1.12 l'offerta di Eurobet, 1.13 su Bet365 e Eplay24.

Il Goal pagherebbe invece molto, ma molto di più, i più coraggiosi potrebbero anche provarci... Almeno una rete per parte al Meazza è quotata a 2.60 da Eplay24, 2.63 da Bet365, 2.70 da BetFlag.