Pronostici Efl Cup, chi vincerà tra Chelsea e Arsenal? Ecco cosa dicono le quote

Ieri l’andata della prima semifinale di Efl Cup tra Newcastle e Manchester City , stasera tocca alla seconda, l’ennesimo derby londinese tra Chelsea e Arsenal che si presenta quanto mai avvincente. Ecco quote e pronostico del match, in programma mercoledì 14 gennaio alle 21.00.

Comparazione quote: Chelsea-Arsenal Goal

I “Blues”, con il nuovo allenatore Rosenior, hanno vinto 5-1 in Fa Cup ma contro il modesto Charlton e dunque questo non può essere considerato un test attendibile.

Nelle ultime 5 esibizioni di campionato il Chelsea non ha mai vinto (3 pareggi e 2 ko) mentre l’Arsenal, prima del 4-1 al Portsmouth in Fa Cup, in Premier League (dove è primo a +6 sul City e a +18 sul Chelsea) aveva pareggiato 0-0 con il Liverpool dopo 5 gare vittoriose di fila.

In attesa del ritorno stasera i “Gunners” partono favoriti e la quota per il 2 è piuttosto invitante: si trova a 2.22 su Eplay24, a 2.20 su BetFlag, a 2.15 su Sisal e Snai.

Oltre al segno 2 va tenuto in considerazione l'esito Goal: vale 1.70 per Eplay24, 1.68 per Bwin, 1.65 per Planetwin.