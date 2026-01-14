Coppa d'Africa, Nigeria-Marocco è una finale anticipata: ecco il pronostico

Dalla Serie A si passa alla Coppa d’Africa perché oggi sono in programma le due semifinali . Nella prima il Senegal parte leggermente favorito sull’Egitto mentre più incerta si presenta Nigeria-Marocco con i padroni di casa che puntano a conquistare la finalissima di domenica.

Comparazione quote: Nigeria-Marocco Under 2,5

Negli ottavi di finale la Nigeria ha eliminato (4-0) il Mozambico per poi far fuori nei quarti anche l’Algeria (2-0). Il Marocco risponde con l’1-0 alla Tanzania prima e il 2-0 al Camerun poi.

Entrambe le nazionali hanno, finora, sempre realizzato almeno una rete in tutti e 5 gli incontri disputati. La Nigeria ha fatto registrare il primo Under 2,5 nell’ultima esibizione dopo 4 Over 2,5 di fila mentre il Marocco ha collezionato 4 Under 2,5 con in mezzo l’unico Over 2,5 di questa competizione.

La posta in palio è altissima, forse l’Under 2,5 è l’esito che potrebbe andar meglio: quota 1.46 su Eplay24, 1.47 su Snai e Betsson, 1.48 su BetFlag.