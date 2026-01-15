Serie A, recupero Verona-Bologna: ecco il pronostico

Il calcio è uno sport imprevedibile (per fortuna) ma a volte ci sono situazioni che trovano poche spiegazioni. Il Verona visto a Fuorigrotta contro il Napoli un paio di turni fa sembrava una squadra veloce, ben organizzata e con una idea di gioco precisa capace di mettere in difficoltà i campioni d’Italia che sono stati costretti a recuperare due reti di svantaggio (tra tante polemiche su rigori concessi generosamente e reti annullate troppo severamente) e chiudere sul 2-2 l’incontro.

Verona e Bologna a segno? Scopri le migliori quote dell'esito Goal

Dopo una prestazione del genere il futuro per gli scaligeri sembra più roseo con la possibilità di lasciare in fretta la zona retrocessione (il Verona faceva parte del terzetto di coda) e invece tutto torna come prima dell’esibizione al Maradona (due ko di fila per 0-3 contro Milan e Torino). I gialloblù cadono in casa (0-1) contro la Lazio restando ultimi in classifica a pari merito con il Pisa.

Oggi, alle 18.30, l’occasione per capire meglio le capacità dei veneti. Si gioca il recupero del match contro il Bologna (non disputato all’epoca per la partecipazione degli emiliani alla Supercoppa in Arabia) e non sarà di certo una passeggiata. Il Bologna, dopo aver perso la finale di quella competizione conto il Napoli, non ha più vinto pareggiando 1-1 contro Sassuolo e Como con in mezzo le due sconfitte contro Inter (1-3) e Atalanta (0-2).

Un break negativo che ha fatto precipitare le quotazioni (e la classifica) dell’undici di Italiano lontano adesso ben 7 lunghezze dal sesto posto (ultimo utile per andare in Europa) e addirittura 12 dal quarto (ultimo utile per la Champions). I punti in palio stasera sono quindi importantissimi per entrambe le squadre che hanno l’obbligo di provare a vincere.

Come pronostico di Verona-Bologna il Goal, ben pagato, ci potrebbe stare: 1.95 l'offerta di Eplay24, 1.93 quella di Bwin mentre Snai si ferma a 1.90.