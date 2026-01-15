Tuttosport.com
Bundesliga, pronostico Augsburg-Union Berlino: ecco un esito dalla quota interessante

Cosa giocare nel posticipo del turno infrasettimanale del massimo campionato tedesco
1 min
AugsburgUnion Berlinopronostico
Bundesliga, pronostico Augsburg-Union Berlino: ecco un esito dalla quota interessante© Getty Images

L’ultima partita che chiude il turno infrasettimanale di Bundesliga è Augsburg-Union Berlino: fischio d'inizio stasera alle 20.30, ecco il pronostico del match.

Augsburg-Union Berlino segno 1: che quote!

Disperato bisogno di punti per la formazione di casa (proprio a ridosso della zona retrocessione), maggiore serenità per quella ospite che naviga a metà classifica senza pensieri e senza ambizioni.

L’ultima vittoria per l’Augsburg risale a quattro giornate fa quando, in casa, ha superato 2-0 il Bayer Leverkusen.

Un risultato di prestigio che spinge a guardare al segno 1 anche stasera. Molto interessanti le quote dei bookie per la vittoria dei padroni di casa: 2.70 per Eplay24 e Sisal, 2.65 per Bwin.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

