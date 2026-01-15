Sampdoria-Entella, è derby salvezza a Marassi: il pronostico

Se non è una sfida drammatica poco ci manca. L’ anticipo di Serie B di venerdì sera (ore 20.30) è il derby ligure tra Sampdoria e Entella , due squadre che stazionano nei bassifondi della classifica con l’undici di Chiavari appena 2 lunghezze più avanti dei blucerchiati che, insieme a Spezia e Bari, occupano il terz’ultimo posto della graduatoria.

Samp favorita, tra Under 2,5 e Over 2,5...

Nell’ultimissimo periodo la Samp ha fatto un po’ meglio (7 punti conquistati in 5 partite contro 4) ma l’Entella, all’ultima uscita, ha battuto 1-0 il Monza. La Virtus, mai vittoriosa in trasferta (due pareggi e sette sconfitte), si è aggiudicata il primo derby stagionale (3-1). La Samp viene da tre successi di fila al Ferraris e secondo i bookie ha più possibilità di vincere.

Il segno 1 è offerto a 1.93 da Betsson, a 1.95 da Eplay24, a 2.00 da BetFlag e Sisal. Segno X a 3.15, il 2 vale circa 4 volte la posta dunque il doppio rispetto alla vittoria blucerchiata.

La paura di perdere questa delicata sfida salvezza potrebbe prendere il sopravvento, occhio all’Under 2,5: quota 1.49 su Bwin, 1.54 su Eplay24 e 1.55 su Planetwin.