Pronostico Venezia-Catanzaro, Stroppa contro Aquilani: in lavagna c'è un chiaro favorito

Il Frosinone si è laureato campione d’inverno battendo il Catanzaro . Se la capolista del campionato cadetto resta dunque la stessa, è invece cambiata la sua più diretta inseguitrice: non più il Monza , sconfitto sul campo dell’Entella, ma il Venezia . I lagunari, scherzi del calendario, se la vedranno proprio contro la squadra allenata da Alberto Aquilani . Ecco il pronostico di Venezia-Catanzaro , in programma sabato 17 gennaio alle ore 15.00.

Venezia-Catanzaro, pronostico combo: di che si tratta e la quota

Il Catanzaro perdendo allo "Stirpe" ha dunque frenato dopo cinque vittorie di fila e ora è chiamato ad affrontare un’altra impegnativa trasferta.

Al Penzo la squadra di Giovanni Stroppa ha collezionato otto vittorie e una sola sconfitta (contro il Cesena). Una compagine evidentemente attrezzata per fare il salto di categoria, che il Catanzaro dovrà affrontare con la massima attenzione.

A Frosinone il ko dei calabresi è maturato solo nei minuti finali, con il Catanzaro in inferiorità numerica.

Il pronostico pende dalla parte del Venezia, che è rimasta l'unica squadra della B a non aver ancora pareggiato in casa. Il Catanzaro, altra curiosità statistica, in trasferta non ha ancora mai fatto registrare il risultato esatto 1-1.

In Venezia-Catanzaro potrebbe meritare considerazione la combo 1X+Under 3,5: un'opzione quotata a 1.63 da Eplay24, a 1.62 da Sisal, a 1.60 da Vincitu.