United o City, chi vincerà il derby di Manchester? Ecco chi è favorito secondo i bookmaker

Dieci vittorie e tre pareggi in scia: con questo brillante ruolino di marcia il City di Guardiola si presenta al derby con i Red Devils , big match della 22ª giornata di Premier League . Ecco quote e pronostico di Manchester United-Manchester City : fischio d'inizio sabato 17 gennaio alle 13.30.

Under 2,5 oppure Over? Statistiche alla mano...

Sarà un battesimo di fuoco per Michael Carrick, leggenda dei Red Devils. É lui l’uomo scelto dalla dirigenza per sostituire Amorim dopo la breve (fallimentare) parentesi Fletcher. Il Man United deve voltare pagina dopo aver pareggiato le ultime tre partite di campionato e dopo essere stato eliminato dalla Fa Cup per mano del Brighton. In classifica, adesso, lo United è in settima posizione con 32 punti. Il City, complici i tre pareggi consecutivi in Premier League, è scivolato a meno sei dall'Arsenal capolista.

Derby storicamente sentitissimo e con posta in palio alta per entrambe. Secondo i bookmaker se lo aggiudicherà il City di Guardiola, favorito a 1.95 sulla lavagna di Bet365, a 1.96 su Eplay24, a 1.97 su Lottomatica. Optando per il segno X la quota sale a 3.80, l'1 dello United è proposto a 3.50.

Le due rivali di Manchester hanno collezionato l'Over 2,5 in 13 delle 21 partite di Premier League fin qui disputate. Un derby con tre o più reti complessive si gioca a 1.48 su Eplay24, a 1.47 su Bwin, a 1.45 su Snai.