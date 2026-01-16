Pronostico Espanyol-Girona, sulla carta una delle due squadre parte nettamente favorita

L'Espanyol batte il Girona? Cosa dicono le quote

Match interessante perché la compagine di casa al momento rappresenta la quinta forza del campionato e punta non solo a consolidare il suo biglietto che al momento gli vale la partecipazione alla prossima Europa League ma, perché no, provare anche a cambiarlo con un altro che vale la Champions (l’Atletico Madrid, quarto, è 4 punti più su). Il Girona ha altre preoccupazioni. Come l’Atletico ha 4 punti di vantaggio ma sulla... terz’ultima, ovvero sull’ultimo posto che determina la retrocessione e un ko stasera potrebbe complicare ulteriormente una situazione dalla quale il Girona sta faticosamente cercando di uscire: ha vinto le ultime due gare esterne, doppio 2-1 contro Real Sociedad e Maiorca.

Stasera, però, la ruota del pronostico gira verso l’Espanyol e il segno 1 è quello che si lascia preferire: quota 1.90 su Eurobet e Bwin, 1.91 su Eplay24.