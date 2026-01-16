Pronostico Napoli-Sassuolo, occhi puntati sul parziale/finale

Il recupero di campionato giocato col Parma ha portato a tre la serie di pareggi consecutivi del Napoli . La squadra di Antonio Conte affronta il Sassuolo con l'imperativo di vincere per non perdere contatto dalla vetta e, allo stesso tempo, non rischiare di farsi sorpassare da Juventus e Roma , scivolando così al quinto posto in classifica. Ecco quote e pronostico di Napoli-Sassuolo , in programma sabato 17 gennaio alle ore 18.00.

Segno 1 al riposo e al 90': quanto vale per i bookmaker

Di assoluto valore il 2-2 conquistato in casa dell'Inter mentre i pareggi contro Verona e Parma rappresentano due pesanti passi falsi per i tricolori, che così facendo hanno visto l'Inter scappare a più sei. Al Maradona, dove i partenopei hanno raccolto sei vittorie e tre pareggi (16 gol fatti e 8 subìti), McTominay e compagni cercano la vittoria contro il Sassuolo di Fabio Grosso.

Una squadra che non festeggia un successo da sei giornate (tre sconfitte e tre pareggi) e che nelle ultime due esibizioni ha perso contro Juventus (0-3) e Roma (0-2).

Nel match d'andata, alla prima di campionato, i partenopei vinsero 2-0 al Mapei chiudendo in vantaggio già al riposo. Nelle ultime sei giornate sia Napoli che Sassuolo non hanno mai fatto registrare il parziale/finale 1/1: un'opzione offerta a 2.08 da Eplay24, a 2.10 da Planetwin, a 2.15 da Sisal.

Il "semplice" segno 1 finale è proposto a 1.45 da Eplay24 e Betsson, a 1.43 da BetFlag.