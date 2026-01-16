Pronostico Udinese-Inter, un'alternativa al segno 2? Ecco l'esito da considerare

Dopo lo spettacolare 2-2 al Meazza contro il Napoli sembrava che tra l’Inter e gli azzurri non ci fossero poi così tante differenze. E invece la differenza, una ma fondamentale, c’è... l’Inter vince il suo recupero contro il Lecce mentre il Napoli non va oltre il pareggio contro il Parma.
Almeno tre gol in Udinese-Inter? Ecco le quote dell'Over 2,5
Morale? L’undici di Chivu vola a +6 sui partenopei dovendosi difendere, almeno nell’immediato, soltanto dal Milan che pure è riuscito a conquistare i 3 punti nella gara non disputata a suo tempo contro il Como.
Il test di resistenza dell’Inter parte sabato (ore 15), al Bluenergy Stadium, contro l’Udinese. I friulani rappresentano una mina vagante nell’ambito del campionato (per la cronaca hanno battuto il Napoli in questo stadio più o meno un mese fa). Vincono, perdono e pareggiano senza una vera e propria logica in un meccanismo che comunque sembra funzionare visto che navigano esattamente a metà classifica più vicini alla zona Europa che a quella retrocessione.
I bianconeri possono giocare con estrema tranquillità, i nerazzurri devono soltanto vincere e, sulla carta, partono favoriti.
Impossibile escludere il 2, quotato a 1.43 da Eplay24, a 1.42 da Bet365 e Snai.
Chi è alla ricerca di un’alternativa potrebbe guardare in direzione dell’Over 2,5: 1.70 l'offerta di Eplay24, 1.65 invece con BetFlag e GoldBet.