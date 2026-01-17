Pronostici Coppa d'Africa, Senegal-Marocco ai calci di rigore? Tutte le quote sulla finale

Sarà Senegal-Marocco la finale della 34ª edizione della Coppa d'Africa . Ultimo atto tra due nazionali che in semifinale hanno battuto rispettivamente Egitto (decisivo Sadio Manè ) e, ai rigori, la Nigeria . Ecco quote e pronostico di Senegal-Marocco : la finalissima della Coppa d'Africa 2026 inizia alle 20.30 italiane di domenica 18 gennaio.

Il Marocco di Hakimi alza il trofeo? Ecco il parere dei bookie

Si affrontano due nazionali che hanno fatto della solidità difensiva il loro marchio di fabbrica. Il Senegal nelle sei gare giocate tra fase a gironi ed eliminazione diretta (cinque vittorie e un pareggio) ha subìto due reti, una sola il Marocco che nei quarti aveva eliminato un'altra nazionale temibile come il Camerun: 2-0, con reti di Brahim Diaz e Saibari.

Il Marocco punta a tornare re del continente africano dopo 50 anni: può contare su una generazione di giocatori di assoluto livello (Hakimi, Brahim Diaz, El Aynaoui...) e su un'imbattibilità che dura dal 10 agosto 2025.

Il Senegal vuole bissare il trionfo del 2021, non ci saranno l'ex Napoli Koulibaly e Habib Diarra quindi toccherà alla stella, Sadio Manè, caricarsi la squadra sulle spalle. Il precedente più recente tra le due nazionali risale alla semifinale del Campionato delle Nazioni africane: vinse il Marocco ai rigori dopo l'1-1 di regolamentari e supplementari.

Possibile che anche questa sfida possa concludersi in parità al triplice fischio? Il segno X è quotato a 3.05 da Eplay24, a 2.90 da BetFlag, a 2.95 da Snai. Per l'approdo ai calci di rigore l'offerta tocca quota 4.65.

Si può anche scommettere sulla finale di Coppa d'Africa con il mercato "Coppa in mano". L'ipotesi che a vincere il trofeo siano i padroni di casa del Marocco vale 1.61 per Eplay24 e NetBet, 1.52 per Sisal.

Per il trionfo del Senegal le quote sono comprese tra 2.20 e 2.50.