Pronostico Lazio-Como, Fabregas vuole battere Sarri per far ripartire la corsa all'Europa

La 21ª giornata di Serie A si chiude con l'interessante sfida tra Sarri e Fabregas . Generazioni e stili di gioco differenti ma, per i due allenatori, i punti contano per lo stesso obiettivo: l'Europa. Ecco il pronostico di Lazio-Como , in programma lunedì 19 gennaio alle 20.45.

Quote e pronostico Lazio-Como: Multigol 2-3

La Lazio nell'ultima giornata ha vinto a Verona per 1-0, il Como ha in scia l'1-1 col Bologna e il ko per 3-1 contro il Milan, recupero del match rinviato a suo tempo per la Supercoppa italiana.

I lariani, lo dicono i numeri di questo campionato, non sono mai stati più di due partite di fila senza vincere. Di recente gli uomini di Fabregas hanno steccato gli esami contro le "big" (Roma più le due milanesi) ma sono ko che ci stanno, all'interno di un percorso di crescita di una squadra giovane e ricca di talento. Il Como ha invece battuto la Lazio alla prima di campionato, 2-0 al Sinigaglia, e nel girone d'andata ha pareggiato 0-0 al Maradona di Napoli.

La Lazio è nel pieno di un'autentica rivoluzione di mercato, non facile per Sarri il compito di accorciare i tempi di inserimento dei nuovi arrivati (Taylor e Ratkov) nei meccanismi biancocelesti.

Restando sulle statistiche, vale la pena segnalare che con la Lazio in campo la squadra "ospitante" non vince da sette turni: tradotto, nelle ultime sette partite i biancocelesti non hanno mai perso in casa nè vinto fuori. C'è poi da aggiungere che Lazio e Como gradiscono l'X primo tempo, centrato 12 volte a testa, e anche il No Goal.

Chi vincerà tra Lazio e Como secondo i bookie? Le quote sono sostanzialmente equilibrate, la vittoria biancoceleste si può giocare a 2.67 su Eplay24, a 2.65 su Snai, a 2.60 su Bwin.

Il pareggio oscilla tra 2.85 e 3.00, il 2 del Como tra 2.80 e 3.00. Sia il Goal che il No Goal si attestano sull'1.85 mentre l'Under 2,5 (1.55) riscuote maggiori consensi rispetto all'Over (2.25), del resto siamo in presenza di due squadre che hanno subìto solo 16 reti a testa in 20 partite.

Da valutare, in una sfida così tirata (almeno sulla carta), il Multigol 2-3: quota 2.00 su Eplay24 e NetBet, 1.97 su Vincitu. Sponda Lazio si attende l'azzeramento di un "ritardo": la Somma Gol 3 manca da ben 15 partite consecutive.