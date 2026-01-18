Pronostici Premier League, il Bournemouth di Kluivert rischia in casa del Brighton

Pronostico Brighton-Bournemouth: segno 1 e...

Si tratta di una sfida tra due formazioni che avevano iniziato bene il campionato (soprattutto quella ospite) ma che poi si sono un po' perse per strada al punto che i "Seagulls" viaggiano a centro classifica distanti dalle zone che valgono l'Europa mentre le "Cherries" sono 3 lunghezze più in basso, vicine alla zona retrocessione ma abbastanza tranquille più per demerito delle ultime tre che per meriti propri.

Il Bournemouth viene da 6 esiti Goal di fila, potrebbe essere il momento di cambiare.

Da provare 1 e No Goal. La vittoria del Brighton è quotata a 1.86 da Eplay24, a 1.85 da Bwin e Snai.

Il No Goal si gioca a 2.47 su Eplay24, a 2.55 su BetFlag e a 2.60 su Eurobet.