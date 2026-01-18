Tuttosport.com
Pronostici Premier League, il Bournemouth di Kluivert rischia in casa del Brighton

Sfida tra due formazioni che avevano iniziato bene il campionato ma poi...
2 min
BournemouthBrightonpronostico
Pronostici Premier League, il Bournemouth di Kluivert rischia in casa del Brighton© APS

Finale di giornata (la numero 22) anche in Premier League con il Brighton che ospita il Bournemouth. Fischio d'inizio lunedì 19 gennaio alle 21, ecco il pronostico del match.

Pronostico Brighton-Bournemouth: segno 1 e...

Si tratta di una sfida tra due formazioni che avevano iniziato bene il campionato (soprattutto quella ospite) ma che poi si sono un po' perse per strada al punto che i "Seagulls" viaggiano a centro classifica distanti dalle zone che valgono l'Europa mentre le "Cherries" sono 3 lunghezze più in basso, vicine alla zona retrocessione ma abbastanza tranquille più per demerito delle ultime tre che per meriti propri.

Il Bournemouth viene da 6 esiti Goal di fila, potrebbe essere il momento di cambiare.

Da provare 1 e No Goal. La vittoria del Brighton è quotata a 1.86 da Eplay24, a 1.85 da Bwin e Snai.

Il No Goal si gioca a 2.47 su Eplay24, a 2.55 su BetFlag e a 2.60 su Eurobet.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

