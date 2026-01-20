Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Pronostico Inter-Arsenal, per le quote i nerazzurri sono leggermente favoriti

Al Meazza stasera va in scena la super sfida tra la prima della Serie A e la capolista della Premier League
Amedeo Paioli
3 min
InterArsenalpronostico
Pronostico Inter-Arsenal, per le quote i nerazzurri sono leggermente favoriti© Marco Canoniero

La prima della classe in Serie A contro la capolista della Premier League. La sfida che il calendario di Champions League propone stasera tra Inter e Arsenal non poteva avere biglietto da visita migliore.

Pronostico Inter-Arsenal: segnano entrambe

Una differenza però c’è... i “Gunners” sono anche al comando della classifica di questa fase campionato della Champions League e lo sono, addirittura, a punteggio pieno, avendo vinto tutte e sei le partite fin qui disputate, due in più rispetto a quelle in cui i nerazzurri hanno fatto bottino pieno.

All’Arsenal manca un solo punto per essere certo di disputare direttamente gli ottavi di finale ma anche restando dov’è (e poter quindi, in teoria, essere agganciato da chi si trova adesso a 12 punti) l’attuale +16 di differenza reti mette l’undici londinese in una situazione di totale serenità.

La formazione guidata da Arteta non è però di quelle che si accontentano e, c’è da scommetterci, farà di tutto per allungare la sua serie di vittorie così da finire il più in alto possibile.

L’Inter, dopo l’eliminazione nella Supercoppa, ha disputato 6 partite vincendone 5 e pareggiandone una (2-2 con il Napoli a San Siro) mentre l’Arsenal nelle ultime 30 esibizioni (considerando tutte le competizioni) ha perso soltanto una volta (contro l’Aston Villa ai primi di dicembre scorso). Poi 6 pareggi (al 90’) e 23 vittorie.

Il match stasera si presenta equilibrato e incerto, i nerazzurri sono di poco avanti nel pronostico. L'1 si gioca a 2.67 su Eplay24 e NetBet, a 2.65 su Elabet. Il 2 è quotato a 2.75, il pareggio a 3.20.

Forse il Goal potrebbe rappresentare la migliore soluzione di questo intricato rebus: ameno una rete per parte è a 1.83 sulle lavagne di Eplay24 e StarYes, a 1.80 su Sisal.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS