Pronostico Bodo Glimt-Manchester City: Haaland fa doppietta? Le quote

All'Aspmyra Stadion il fischio d'inizio è alle 18.45
1 min
Pronostico Bodo Glimt-Manchester City: Haaland fa doppietta? Le quote

Prima della sfida del Meazza il Manchester City scende in campo in Norvegia per affrontare il Bodo Glimt che, con 3 punti all’attivo a due gare dalla fine, non sembra poter più accampare alcuna pretesa.

Vince il City? Ecco le migliori quote per il 2

Per Guardiola, invece al momento terzo, questo match può servire a mettere al sicuro la qualificazione diretta agli ottavi.

Il segno 2 sembra obbligato per i bookmaker: quota 1.40 per Eplay24 e StarYes, Elabet e Sisal si fermano a 1.38. Il pareggio ha una quota più alta, pari a 5.70, la vittoria dei norvegesi è proposta a 6.50.

La firma di Erling Haaland sul tabellino marcatori è reperibile a 1.60, l'offerta sale a 3.75 in caso di doppietta del bomber norvegese.

