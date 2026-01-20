Pronostico Copenhagen-Napoli: in Danimarca Conte si gioca il futuro europeo

Una situazione al limite, nel vero senso della parola, quella di Copenhagen e Napoli che, nella classifica della prima fase della Champions League , occupano rispettivamente, i posti numero 24 e numero 23, ovvero gli ultimi due utili per accedere al turno successivo (quello a eliminazione diretta). E, come spesso accade, il calendario stasera mette di fronte proprio danesi e azzurri in una sfida, la penultima a disposizione, che potrebbe essere decisiva. Ma solo per chi dovesse perdere poiché, insieme alla sconfitta, praticamente svanirebbe anche la possibilità di andare avanti. Chi vince dovrà ancora sudarsela perché i 10 punti raggiunti (i 7 attuali più i 3 conquistati) ancora non regalerebbero il biglietto per i sedicesimi di finale. Ecco quote e pronostico Copenhagen-Napoli , in programma alle 21.00.

Comparazione quote Copenhagen-Napoli: segno 2

Il Copenhagen in questo avvio di 2026 ancora non ha disputato una gara ufficiale ma soltanto un paio di amichevoli terminate entrambe con un pareggio (1-1 con il Brann e 4-4 con lo Sturm Graz). Nel suo campionato il Copenhagen occupa il quinto posto e le uniche note positive, che in Europa hanno rimesso in corsa l’undici danese, sono le vittorie nelle ultime due esibizioni (ormai risalenti a poco prima e poco dopo un paio di mesi fa) contro Kairat Almaty e Villarreal (3-2 in entrambe le occasioni).

Il Napoli continua a dover fare i conti con le assenze e gli infortuni alternando prestazioni recenti maiuscole (vedi Lazio e Inter) ad altre più modeste (pareggi contro Verona e Parma). Nell’ultima uscita il Napoli ha superato, faticando, il Sassuolo (1-0) ma stasera ci si gioca il tutto per tutto e non è possibile sbagliare.

Per le quote il 2 è il segno favorito e sembra poter meritare una certa fiducia. La vittoria della squadra di Conte in Danimarca è offerta a 2.00 da Sisal, a 1.97 da Elabet, a 1.95 da Eplay24. Il segno X oscilla tra 3.24 e 3.45, il successo del Copenhagen quadruplica un qualsiasi investimento.