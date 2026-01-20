Juve-Benfica, Spalletti cerca i tre punti per sfatare un tabù

My Combo: la sintesi su Juventus-Benfica

Le due formazioni hanno fatto bottino pieno solo nei due turni precedenti e stasera devono vincere per proseguire la scalata. La Juve vuole regalarsi la terza vittoria consecutiva in Champions per la prima volta dal 2021/22. Per calare il “tris” la squadra di Spalletti dovrà superare l’ostacolo Benfica, una vera bestia nera. In nove incroci, infatti, un solo successo bianconero a fronte di sette sconfitte. L’ultima di queste è arrivata un anno fa, sempre in occasione della fase campionato: 0-2 allo Stadium. La comune necessità di conquistare l’intera posta fa sì che, nella visione My Combo di SisalTipster, risulti probabile la vittoria di una delle due formazioni. Con riferimento al numero di reti totali, il range in evidenza è quello compreso tra una e tre: uno scenario che si è proposto in sette dei nove precedenti tra Juve e Benfica. Uno stratega come Mourinho vorrà aspettare il momento giusto per colpire, i bianconeri dal canto loro hanno segnato ben undici gol su dodici nei secondi tempi. In questo contesto, si fa strada l’ipotesi di un pareggio al termine del primo tempo. Kenan Yildiz ha partecipato a quattro reti della sua squadra in Champions. Per “gol o assist” in Juventus-Benfica la scelta ricade sul talento turco.

In sintesi, ecco la My Combo su Juventus-Benfica: 1) Vittoria Juve o Benfica 2) Tra uno e tre gol totali 3) Pareggio al primo tempo 4) Yildiz gol o assist

My Combo: la sintesi su Atalanta-Athletic Bilbao

Bergamo sogna un’altra grande notte. L’Atalanta è in piena corsa per un posto negli ottavi di Champions e stasera, battendo l’Athletic Bilbao, la Dea metterebbe un’ipoteca sull’obiettivo. L’impresa sembra alla portata dei ragazzi di Palladino: questo Athletic non fa paura. I baschi, al loro primo incrocio con l’Atalanta, non hanno mai segnato nelle ultime tre euro-partite. In più, hanno ottenuto una sola vittoria nelle undici trasferte disputate contro squadre italiane: quattro pareggi e sei sconfitte. Altrettanto vero che la Dea deve riappacificarsi con la storia, visto che non vince da sette incontri con squadre spagnole: due pareggi e cinque ko. Cosa hanno in comune Chelsea, Eintracht e Marsiglia? Una dopo l’altra, sono tutte cadute sotto i colpi di De Ketelaere e compagni. L’Athletic Bilbao potrebbe essere la prossima vittima: la My Combo di SisalTipster prevede una vittoria della truppa di Palladino alla New Balance Arena. Come in occasione delle quattro partite vinte in questa Champions, la Dea ha le carte in regola per andare a segno almeno due volte. Serata che si preannuncia difficile per il portiere dell’Athletic, visto che l’Atalanta promette di effettuare almeno quattro tiri nello specchio della porta basca. Quando Palladino lo ha chiamato in causa, di recente ha sempre risposto alla grande. Possibile firma montenegrina, quindi, sul primo gol del match: Nikola Krstovic.

In sintesi, ecco la My Combo su Atalanta-Athletic Bilbao: 1) Vittoria Atalanta 2) Atalanta segna almeno due gol 3) Atalanta effettua almeno 4 tiri in porta 4) Krstovic primo marcatore