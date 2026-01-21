Marsiglia-Liverpool, il pronostico: Reds... a metà del guado

Tra le sfide di Champions della serata spicca Marsiglia-Liverpool con l’OM che ha conquistato 9 punti e ne ha bisogno di altri per essere sicuro di andare avanti nella competizione.
Segnano entrambe? Ecco le quote dell'esito Goal
I “Reds” si trovano invece a metà del guado, ovvero proprio a cavallo tra l’ottavo e il nono posto che fanno la differenza tra un biglietto “diretto” per gli ottavi di finale e uno per i sedicesimi.
In campionato il Liverpool procede a corrente alternata ma si trova comunque al quarto posto mentre in Ligue 1 il Marsiglia al momento è terzo.
Al Velodrome l’esito del match è incerto ma il Goal ci potrebbe stare. L'ipotesi di una sfida con entrambe a segno vale 1.53 per Eplay24, 1.50 per Eurobet e Snai.