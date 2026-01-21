Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Marsiglia-Liverpool, il pronostico: Reds... a metà del guado

Inglesi a caccia dei tre punti al Velodrome per scalare posizioni nella classifica di Champions League
1 min
Marsiglia-LiverpoolquoteChampions League
Marsiglia-Liverpool, il pronostico: Reds... a metà del guado© Getty Images

Tra le sfide di Champions della serata spicca Marsiglia-Liverpool con l’OM che ha conquistato 9 punti e ne ha bisogno di altri per essere sicuro di andare avanti nella competizione.

Segnano entrambe? Ecco le quote dell'esito Goal

I “Reds” si trovano invece a metà del guado, ovvero proprio a cavallo tra l’ottavo e il nono posto che fanno la differenza tra un biglietto “diretto” per gli ottavi di finale e uno per i sedicesimi.

In campionato il Liverpool procede a corrente alternata ma si trova comunque al quarto posto mentre in Ligue 1 il Marsiglia al momento è terzo.

Al Velodrome l’esito del match è incerto ma il Goal ci potrebbe stare. L'ipotesi di una sfida con entrambe a segno vale 1.53 per Eplay24, 1.50 per Eurobet e Snai.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS