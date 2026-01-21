Tuttosport.com
Champions League, Juventus-Benfica: secondo i bookie tra Spalletti e Mourinho vincerà...

Sfida decisiva per il destino europeo di entrambe le squadre: le quote del match
Amedeo Paioli
3 min
Juventus-BenficaquoteSpalletti
© EPA

La vittoria, per di più contro una delle tre squadre che, prima del penultimo turno della fase campionato della Champions League, ancora potrebbero soffiargli il posto nel turno a eliminazione diretta (sono quelle che occupano, appaiate, i posti dal 25° al 27°), per la Juventus significherebbe qualificazione ai sedicesimi di finale assicurata.

Comparazione quote: Juventus-Benfica segno 1

Stasera all’Allianz Stadium (fischio d'inizio alle 21.00) arriva infatti il Benfica di Mourinho che in classifica ha soltanto 6 punti all’attivo e, con due sole altre partite da giocare, potrebbe arrivare al massimo a quota 12 punti.

La Juventus, che di punti ne ha già 9, qualora dovesse fare bottino pieno toccherebbe una quota dove i portoghesi non potrebbero più raggiungerla. Lo stesso varrebbe per Pafos e Royale Union che, pur vincendo le ultime due gare (quasi impossibile se si pensa che stasera se la vedranno contro Chelsea e Bayern Monaco), avrebbero gli stessi punti dei bianconeri ma dovrebbero contemporaneamente recuperare anche una differenza reti negativa molto consistente.

Dal punto di vista dei lusitani una sconfitta significherebbe eliminazione quasi certa (negli ultimi 90 minuti se la dovranno anche vedere con il Real Madrid) e quindi quella di stasera diventa una sfida decisiva dove ognuna delle due squadre farà il possibile per conquistare l’intera posta in palio.

Il Benfica ha vinto l’ultima di campionato contro il modesto Rio Ave ma subito prima è incappato in due ko di fila che lo hanno estromesso dalla Coppa di Lega portoghese prima (1-3 con il Braga) e dalla Taca de Portugal (0-1 contro il Porto) poi. Anche la Juventus viene dalla sconfitta contro il Cagliari ma in precedenza ha fatto registrare 6 vittorie e un pareggio.

Per le quote è il segno 1 a presentare le maggiori probabilità di uscita. La vittoria al 90' dei bianconeri è offerta a 1.77 da Eplay24, a 1.73 da Bet365, 1.72 da Bwin. Il pareggio è in lavagna a 3.65, il 2 del Benfica oscilla tra 4.80 e 5 volte la posta.

