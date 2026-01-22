Bologna, che occasione contro il Celtic: quote e pronostico

In Europa, persa la prima (contro l’Aston Villa), sono poi seguite 3 vittorie e 2 pareggi che catapultano il Bologna a ridosso delle prime otto posizioni in classifica, quelle che permetterebbero di saltare i sedicesimi di finale. Per sperare di entrare nella “top- eight” gli emiliani avrebbero bisogno di vincere le ultime due partite, quella di stasera contro il Celtic e l’ultima, tra sette giorni, contro il Maccabi di Tel Aviv. Ecco il pronostico di Bologna-Celtic, in programma al Dall'Ara alle 18.45.