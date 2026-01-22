Tuttosport.com
Bologna, che occasione contro il Celtic: quote e pronostico

L'undici di Glasgow ha 4 punti in meno rispetto ai rossoblù e in Europa League ha già perso nettamente contro la Roma
Bologna, che occasione contro il Celtic: quote e pronostico© LAPRESSE

In Europa, persa la prima (contro l’Aston Villa), sono poi seguite 3 vittorie e 2 pareggi che catapultano il Bologna a ridosso delle prime otto posizioni in classifica, quelle che permetterebbero di saltare i sedicesimi di finale. Per sperare di entrare nella “top- eight” gli emiliani avrebbero bisogno di vincere le ultime due partite, quella di stasera contro il Celtic e l’ultima, tra sette giorni, contro il Maccabi di Tel Aviv. Ecco il pronostico di Bologna-Celtic, in programma al Dall'Ara alle 18.45.

Comparazione quote: segno 1 Bologna-Celtic

Due avversari nel complesso alla portata dei rossoblù ma, prima di pensare a cosa potrà accadere giovedì prossimo, è il caso di pensare all’impegno casalingo di oggi contro un undici scozzese che, al momento, occupa l’ultimo posto utile per accedere al turno successivo con 4 punti in meno rispetto al Bologna (7 contro 11).

Per avere un’idea del livello dell’undici di Glasgow non c’è bisogno di andare troppo lontano visto che, nel turno precedente di questa Europa League (era l’11 dicembre scorso), al Celtic Park i biancoverdi furono battuti 3-0 dalla Roma. Per il Bologna l’occasione è davvero ghiotta non solo per ipotecare matematicamente il passaggio del turno ma anche per alimentare concrete speranze di accesso diretto agli ottavi.

Il segno 1, in perfetta sintonia con le quote, non dovrebbe tradire le attese. La vittoria del Bologna è quotata a 1.70 da Bwin, a 1.72 da Sisal e a 1.75 da Eplay24. Segno X a 3.85, blitz Celtic a 4.35.

