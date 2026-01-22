Pronostico Viktoria Plzen-Porto: cosa giocare tra Under 2,5 e Over 2,5

Porto favorito, occhio al numero di reti totali

La prima cosa che è doveroso sottolineare riguarda il Viktoria che, dopo 6 partite disputate in questa competizione, è ancora imbattuto (2 vittorie e 4 pareggi) ma, soprattutto, ha subìto soltanto 2 reti (miglior difesa del torneo). Dall’altro lato c’è però un Porto che nell’arco delle 29 partite disputate finora in stagione (considerando tutte le competizioni) ha perso soltanto 2 volte e pareggiato soltanto 2 volte vincendo le rimanenti 25.

Un ruolino di marcia formidabile che rende estremamente incerta la sfida di stasera con le quote che preferiscono il 2: a 1.86 su Eplay24, 1.83 su Snai, 1.82 su BetFlag.

Probabilmente, però, potrebbe essere l’Under 2,5 ad avere la meglio: l'ipotesi che alla "Doosan Arena" vengano realizzate massimo due reti vale 1.67 per Eplay24 e Betsson, 1.72 per Lottomatica e Planetwin.