Pronostico Viktoria Plzen-Porto: cosa giocare tra Under 2,5 e Over 2,5

Nell'arco delle 29 partite disputate in stagione i portoghesi hanno perso solo due volte. I cechi in Europa vantano una super difesa
2 min
Pronostico Viktoria Plzen-Porto: cosa giocare tra Under 2,5 e Over 2,5

Alla stessa ora di Bologna-Celtic si gioca anche Plzen-Porto, un match tra due formazioni che si trovano al momento all’interno delle squadre qualificate con la differenza che i padroni di casa si trovano al centro delle seconde sedici a -3 dai portoghesi ultimi del gruppo delle prime otto. Ecco quote e pronostico di Plzen-Porto: fischio d'inizio alle 18.45.

Porto favorito, occhio al numero di reti totali

La prima cosa che è doveroso sottolineare riguarda il Viktoria che, dopo 6 partite disputate in questa competizione, è ancora imbattuto (2 vittorie e 4 pareggi) ma, soprattutto, ha subìto soltanto 2 reti (miglior difesa del torneo). Dall’altro lato c’è però un Porto che nell’arco delle 29 partite disputate finora in stagione (considerando tutte le competizioni) ha perso soltanto 2 volte e pareggiato soltanto 2 volte vincendo le rimanenti 25.

Un ruolino di marcia formidabile che rende estremamente incerta la sfida di stasera con le quote che preferiscono il 2: a 1.86 su Eplay24, 1.83 su Snai, 1.82 su BetFlag.

Probabilmente, però, potrebbe essere l’Under 2,5 ad avere la meglio: l'ipotesi che alla "Doosan Arena" vengano realizzate massimo due reti vale 1.67 per Eplay24 e Betsson, 1.72 per Lottomatica e Planetwin.

