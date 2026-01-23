Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Serie B, Modena-Palermo: per le quote sarà un match equilibrato

I rosanero, imbattuti da otto giornate, fanno visita alla sesta in classifica
2 min
Modena-PalermoquoteSerie B
Serie B, Modena-Palermo: per le quote sarà un match equilibrato© LAPRESSE

La 21ª giornata di Serie B propone, come piatto forte, Modena-Palermo. I siciliani, imbattuti da otto giornate (cinque vittorie e tre pareggi), fanno visita ad un Modena che dopo tre sconfitte di fila ha rialzato la testa espugnando Pescara. Ecco il pronostico di Modena-Pescara, in programma sabato 24 gennaio alle ore 15.00.

Occhio all'esito Chance Mix: di che si tratta e la quota prevista

Certo, con il dovuto rispetto per gli abruzzesi, l’impegno col Palermo di Pippo Inzaghi sarà più severo per i “Canarini”, che in casa hanno fatto registrare il Multigol 2-3 ben 9 volte su 10.

Il Palermo in trasferta ha subìto complessivamente poco (9 reti) ma solo sul campo del Sudtirol è riuscito a mantenere la porta inviolata. All’andata la sfida si chiuse sull’1-1 e anche al “Braglia” il pronostico si preannuncia piuttosto incerto. I bookie vedono favorito il Modena, una cui vittoria è quotata a 2.38 da Eplay24, a 2.35 da Bet365 e a 2.30 da Sisal. Il segno X (il Modena non pareggia da 7 giornate) si trova tra 2.80 e 3.10, il 2 rosanero oscilla tra 3.00 e 3.45.

Da valutare, in una sfida del genere, l'esito Chance Mix “X o Goal”: quota 1.54 su Eplay24 e NetBet, 1.48 su Sisal.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS