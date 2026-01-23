Serie B, Modena-Palermo: per le quote sarà un match equilibrato

La 21ª giornata di Serie B propone, come piatto forte, Modena-Palermo . I siciliani, imbattuti da otto giornate (cinque vittorie e tre pareggi), fanno visita ad un Modena che dopo tre sconfitte di fila ha rialzato la testa espugnando Pescara. Ecco il pronostico di Modena-Pescara , in programma sabato 24 gennaio alle ore 15.00.

Occhio all'esito Chance Mix: di che si tratta e la quota prevista

Certo, con il dovuto rispetto per gli abruzzesi, l’impegno col Palermo di Pippo Inzaghi sarà più severo per i “Canarini”, che in casa hanno fatto registrare il Multigol 2-3 ben 9 volte su 10.

Il Palermo in trasferta ha subìto complessivamente poco (9 reti) ma solo sul campo del Sudtirol è riuscito a mantenere la porta inviolata. All’andata la sfida si chiuse sull’1-1 e anche al “Braglia” il pronostico si preannuncia piuttosto incerto. I bookie vedono favorito il Modena, una cui vittoria è quotata a 2.38 da Eplay24, a 2.35 da Bet365 e a 2.30 da Sisal. Il segno X (il Modena non pareggia da 7 giornate) si trova tra 2.80 e 3.10, il 2 rosanero oscilla tra 3.00 e 3.45.

Da valutare, in una sfida del genere, l'esito Chance Mix “X o Goal”: quota 1.54 su Eplay24 e NetBet, 1.48 su Sisal.