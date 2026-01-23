Serie B, la 21ª giornata si apre con un derby: ecco il pronostico di Carrarese-Empoli

Stasera, come di consueto, è anche la sera dell’anticipo di Serie B . La 21ª giornata scatta con il derby toscano: ecco quote e pronostico di Carrarese-Empoli , il fischio d'inizio è alle 20.30.

Quanti gol nel derby toscano? Ecco il pronostico

La differenza sostanziale tra Carrarese e Empoli, di fronte allo Stadio dei Marmi, non sta nel rendimento recente complessivo (assolutamente identico con 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime 4 giornate) ma nel momento in cui è arrivato il ko (i padroni di casa hanno perso 4-1 a Monza 360 minuti fa mentre gli ospiti sono reduci dallo 0-1 casalingo contro il Sudtirol) e, soprattutto, nel rendimento precedente.

Solo 5 punti in 7 partite per la Carrarese, 10 punti nell’arco delle stesse partite per l’Empoli. Due modi di procedere diversi che però portano le due squadre a trovarsi quasi appaiate appena fuori dalle posizioni che valgono i playoff. L’Empoli a quota 27 punti e la Carrarese a 26. L’Empoli viene da 5 esiti Under 2,5 consecutivi ma in trasferta fa registrare una leggera prevalenza di Over 2,5. La Carrarese preferisce l’Over 2,5 in generale ma in casa ne fa contare solo 4 contro 6 Under 2,5.

Si potrebbe provare il Multigol 2-4, offerto a 1.55 da Eplay24 e NetBet, a 1.52 da Vincitu. Per i bookie il pronostico sorride alla Carrarese, che in casa ha perso solo contro Avellino e Frosinone. Il segno 1 si gioca a 2.30 su Eplay24, Elabet e Sisal. Il pareggio (l'Empoli è l'unica squadra a non aver ancora pareggiato in trasferta) è proposto a 3.15, il 2 è in lavagna a 3.25.