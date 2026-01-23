Levante-Elche, ecco il pronostico dell'anticipo della 21ª giornata di Liga

Una situazione che definire critica non rende bene l’idea. Il Levante, che nell’anticipo de LaLiga di stasera ospita l’Elche, occupa la penultima posizione in classifica con 6 lunghezze di ritardo rispetto al Valencia quart’ultimo e, senza un cambio di marcia, rischia seriamente di retrocedere. Ecco il pronostico di Levante-Elche, si parte alle ore 21.00
Levante batte Elche? Ecco quanto vale l'1 per i bookie
L’Elche è, paradossalmente, ottavo (insieme ad altre tre squadre) ma è molto lontano dalle prime sei posizioni, quelle che valgono un posto in Europa il prossimo anno. Il Levante è messo così male e nelle ultime quattro giornate è anche riuscito a mettere insieme due pareggi e una vittoria (all’ultima uscita è tornato a perdere ma al Bernabeu contro il Real Madrid).
L’Elche ha il rendimento recente identico con una sola vittoria a cui hanno fatto seguito un ko (in casa del Villarreal) e due pareggi consecutivi nelle ultime due esibizioni. In più, nelle ultime 6 partite, è sempre riuscito a realizzare almeno una rete (cosa che è mancata al Levante). In casa, però, 6 volte su 8 è stato Goal per l’undici di Valencia mentre la formazione ospite, in trasferta, vanta 7 esiti Goal in 9 gare.
Il match si presenta assai equilibrato ma la necessità di far punti del Levante (contro una relativa tranquillità dell’Elche) spingerebbe a guardare con maggiore attenzione al segno 1.
Un segno 1 che presenta, tra l’altro, anche una quota elevata: 2.35 su Eplay24, Elabet e Sisal. Il pareggio è in lavagna a 3.25, il 2 si trova a 3.10.