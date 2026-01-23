Ligue 1, pronostico Auxerre-Psg: Luis Enrique punta al primo posto, aspettando il Lens

Qualche passo falso il Psg lo sta commettendo (fuori dalla Coppa di Francia, una decina di giorni fa per mano del Paris Fc e ko in Champions League tre giorni fa in casa dello Sporting) ma in campionato è secondo a -1 dal Lens capolista.
Psg favorito: ecco a quanto è quotato il segno 2
Nell’anticipo della 19ª giornata di Ligue 1 in programma stasera (ore 20.00) la squadra allenata da Luis Enrique affronta il fanalino di coda Auxerre e non dovrebbe avere problemi a fare bottino pieno.
Una vittoria che porterebbe i parigini in vetta alla classifica almeno per una notte (ma con il Lens che gioca domani a Marsiglia potrebbe anche durare di più).
Il 2 è obbligato, anche secondo i bookmaker: la vittoria esterna del Psg si gioca a 1.30 su Eplay24 e Sisal, Elabet si ferma a 1.28.
Poche le chance di vincere per l'Auxerre, un cui successo renderebbe fino a 10 volte la posta. Il pareggio (che il Psg non fa registrare da otto giornate consecutive) si attesta su 5.50.