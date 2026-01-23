Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Ligue 1, pronostico Auxerre-Psg: Luis Enrique punta al primo posto, aspettando il Lens

Parigini favoriti nell'anticipo della 19ª giornata del massimo campionato francese
2 min
Auxerre-PsgpronosticoLuis Enrique
Ligue 1, pronostico Auxerre-Psg: Luis Enrique punta al primo posto, aspettando il Lens© EPA

Qualche passo falso il Psg lo sta commettendo (fuori dalla Coppa di Francia, una decina di giorni fa per mano del Paris Fc e ko in Champions League tre giorni fa in casa dello Sporting) ma in campionato è secondo a -1 dal Lens capolista.

Psg favorito: ecco a quanto è quotato il segno 2

Nell’anticipo della 19ª giornata di Ligue 1 in programma stasera (ore 20.00) la squadra allenata da Luis Enrique affronta il fanalino di coda Auxerre e non dovrebbe avere problemi a fare bottino pieno.

Una vittoria che porterebbe i parigini in vetta alla classifica almeno per una notte (ma con il Lens che gioca domani a Marsiglia potrebbe anche durare di più).

Il 2 è obbligato, anche secondo i bookmaker: la vittoria esterna del Psg si gioca a 1.30 su Eplay24 e Sisal, Elabet si ferma a 1.28.

Poche le chance di vincere per l'Auxerre, un cui successo renderebbe fino a 10 volte la posta. Il pareggio (che il Psg non fa registrare da otto giornate consecutive) si attesta su 5.50.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS